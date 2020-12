Huile d’olive: l’Europe demeure le marché principal de la Tunisie

Le marché européen demeure la plus importante destination des exportations tunisiennes de l’huile d’olive, a souligné le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a déclaré à propos du quota annuel accordé par l’Union européenne à la Tunisie, qui est fixé à 56700 tonnes, que son augmentation fait l’objet de négociations continues avec la partie européenne, à l’instar des saisons précédentes.

Selon l’Office national de l’huile, la production de l’huile d’olive pour la saison 2020/2021 est estimée à environ 140000 tonnes, par rapport à une production record de la saison précédente, estimée à 400000 tonnes, soit une baisse remarquable de 65%. La Tunisie négocie actuellement avec l’Union européenne pour augmenter son quota de 56 700 tonnes à 100 000 tonnes, en attendant l’achèvement des négociations sur un accord d’échange global et approfondi avec l’Union.

Il convient de rappeler que l’ancien directeur de l’office national du pétrole, Chokri Bayoudh, avait déclaré dans une déclaration à l’agence TAP que la valeur des exportations tunisiennes d’huile d’olive pour la première fois pourrait dépasser les 2 milliards de dinars cette année.

La Tunisie est l’un des principaux producteurs et exportateurs d’huile d’olive dans le monde. Environ 80% de ses exportations de ce produit sont destinées aux pays de l’Union européenne, son premier partenaire économique et commercial, tandis que 15% sont destinées aux marchés américain et canadien.