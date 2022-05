Huile d’olive: Nouvelles modalités d’octroi des autorisations pour l’export

Un décret présidentiel fixant les modalités et les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’exporter l’huile d’olive tunisienne aux exportateurs privés dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne vient d’être publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

En vertu de ce décret, les exportateurs privés inscrits sur la liste des exportateurs de l’huile d’olive et désirant exporter l’huile d’olive dans le cadre du quota accordé à la Tunisie par l’Union Européenne seront tenus désormais d’obtenir une autorisation à cet effet avant de procéder au chargement pour exportation.

La demande d’obtention de l’autorisation d’exportation doit être déposée au moins sept jours avant l’opération d’exportation, auprès de la direction générale des études et du développement agricole au ministère chargé de l’agriculture. Les autorisations sont par la suite délivrées par le ministre chargé de l’agriculture après avis d’une commission spécialisée présidée par le ministre.

Selon le décret, l’autorisation d’exportation de l’huile d’olive peut être retirée définitivement par décision du ministre chargé de l’agriculture après avis de la commission, et ce lorsqu’il est établi que l’exportateur a présenté des documents illégaux dans le dossier d’exportation.

Le quota d’exportation de l’huile d’olive tunisienne vers l’Union européenne est estimée actuellement à 56 700 mille tonne.

Les recettes d’exportation de l’huile d’olive enregistrées, à fin janvier 2022, se sont élevées à 620,6 millions de dinars (MD), soit en hausse de 32 %, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les dernières statistiques de l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

