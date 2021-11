Huile végétale subventionnée : Le marché alimenté par 2,8 millions de litres

L’Office national de l’huile (ONH) a approvisionné le marché en quantités d’huile végétale subventionnée atteignant 2553 tonnes, soit 2,8 millions de litres, du 23 au 28 novembre 2021.

- Publicité-

Ces quantités ont été assurées via 138 opérations destinées à 43 unités de conditionnement d’huile, a annoncé le ministère du Commerce et du Développement des Exportations. Parmi ces quantités, 2337 tonnes, soit 2,6 millions de litres, ont été distribuées par ces unités à 864 commerces de gros répartis sur tous les gouvernorats, à travers 2458 opérations d’approvisionnement, a ajouté le même département dans un communiqué publié dimanche.

Les opérations d’approvisionnement et de distribution ont été menées en présence des brigades de contrôle économique, indique la même source, soulignant le souci de veiller à approvisionner en particulier les régions rurales et les quartiers populaires à l’intérieur des villes et à renforcer les campagnes de contrôle au niveau de tous les circuits de distribution pour faire face aux infractions.