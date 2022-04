huit projets seront sélectionnés et seules les associations inscrites au JORT concernées

L’ambassade de France et l’Institut français en Tunisie (IFT) informent dans un communiqué de presse du lancement de l’appel à projets « Moubadarat » (Initiatives). Dans sa deuxième années, « Moubadarat2022 » est destiné à valoriser partout en Tunisie des initiatives ambitieuses et concrètes portées par des associations de terrain qui font la richesse de la société civile tunisienne.

Mobadarat 2022 est axé sur les thématiques suivantes : jeunesse ; égalité femmes-hommes ; environnement et développement durable ; réduction des inégalités territoriales ; culture et patrimoine. A travers cet appel à propositions annuel, l’Ambassade de France en Tunisie et l’Institut français de Tunisie offrent des opportunités de partenariats aux organisations de la société civile (OSC) de différentes tailles en proposant des fonds d’amorçages aux OSC émergentes, et des financements plus conséquents aux OSC plus structurées.

En effet, l’appel à projet est destiné aux associations tunisiennes engagées sur des projets de terrain. Les projets émanant d’associations basées dans les territoires ruraux de l’intérieur du pays et dans les zones urbaines défavorisées seront étudiés avec une attention particulière.

8 projets lauréats seront sélectionnés via deux modalités de soutien: les associations démarrant leurs actions de terrain qui pourront bénéficier d’un fonds d’amorçage de 15 000 euros maximum et les associations bénéficiant d’une plus grande connaissance du terrain et de l’écosystème dans lequel elles sont implantées qui pourront bénéficier d’un soutien de 30 000 euros maximum.

La liste des projets lauréats sera publiée sur le site de l’Institut français de Tunisie en juin 2022.

En ce qui concerne les critères de sélection, la même source indique notamment que cet appel à projets est destiné aux associations locales tunisiennes enregistrées au JORT (Journal Officiel de la République Tunisienne).

Seront privilégiés les projets portés de manière effective par des jeunes (18/30 ans), de la conception au comte rendu final, les projets s’adressant à un public mixte et permettant notamment aux jeunes femmes de prendre une part active aux projets engagés ;et les projets prévoyant une coopération avec une structure française et œuvrant ainsi au renforcement des échanges entre les rives de la Méditerranée.

La date limite pour soumettre une demande de subvention est fixée au 30 avril 2022.

La sélection finale sera effectuée en mai 2022.