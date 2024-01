Hyundai persiste et signe en termes de ventes

La marque coréenne « Alpha Hyundai » a investi le marché tunisien pour occuper la première place des ventes pour la deuxième année consécutive, devant d’autres marques qui y avaient trôné pendant des années.

Dans ce contexte, le directeur général d’Alpha Hyundai, Mahdi Mahjoub, a déclaré, dans une interview accordée à « African Manager ar», que leur marque a pu vendre 6875 unités au cours de l’année 2023 pour « prendre la tête des ventes au titre de divers modèles qui répondent aux goûts de tous les clients ».

Ila estimé que ce succès et de meilleures ventes dictent t que la marque soit de renommée internationale tout en construisant une relation forte et solide avec « l’usine » ces dernières années, en plus de la diversité qui distingue leurs voitures, car elle répond aux désirs et aux goûts des Tunisiens, toutes catégories confondues.

« Hyundai » est le troisième constructeur automobile au monde et l’une des marques les plus importantes sur la scène internationale, selon ses propos, soulignant que l’excellence de leur marque est également due à la mise en place d’une équipe efficace et expérimentée qui a contribué à soutenir la présence de la marque internationale en Tunisie, rappelant leur travail pour mener une stratégie dirigée vers le client, et que « le client est le gestionnaire et le propriétaire de l’institution » dans l’original.

Le client est roi

Le directeur général de la succursale coréenne a souligné l’existence d’une conviction claire de l’administration qui est de considérer le client comme sa « première priorité » en lui fournissant les services nécessaires sur une base continue et sans interruption. « Traitez le client comme vous voulez que le reste des gens vous traitent », a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a expliqué que l’expansion de la marque coréenne sur le terrain en Tunisie a contribué à l’augmentation de sess ventes, puisque le nombre de ses agences de vente a atteint 21, alors qu’il n’était auparavant que de quatre.

Selon cette stratégie, l’entreprise, selon Mahjoub, a été en mesure d’identifier les besoins du client tunisien en termes de technologies, de fonctionnalités et de prix requis, soulignant également l’importance d’adopter une politique de communication continue et renouvelée qui met en valeur les succès remportés.

Par ailleurs, il a salué le rôle joué par les actionnaires de Hyundai Tunisie, ajoutant qu’ « Ils ont joué un rôle crucial en accordant leur confiance à tous les collaborateurs au travers de leur compréhension et leur proximité avec eux tout en adoptant une approche participative dans la prise de décision. »

Mahjoub a conclu que tous les facteurs mentionnés ci-dessus ont contribué à faire de la voiture Hyundai la première voiture en pourcentage des ventes au cours des quatre dernières années en termes d’unités vendues » (en additionnant toutes les unités vendues au cours de quatre années (2020, 2021, 2022 et 2023).

Hyundai s’engage pour l’environnement

Il a souligné que leur entreprise est pionnière, non seulement en termes d’innovation, mais aussi en tant que modèle de responsabilité sociale et environnementale, car de nombreuses activités de terrain ont été menées dans les domaines mentionnés, dont la dernière a été la plantation d’un arbre pour chaque voiture Hyundai vendue au cours de l’année 2023, cette approche exceptionnelle symbolisant la plantation de 4 hectares à Sejnane du gouvernorat de Bizerte, dans le but de restaurer et de revitaliser les forêts touchées par les incendies de 2017.

Il a également évoqué la visite t effectuée aux villages d’enfants SOS de Gammarth lors de la rentrée scolaire, estimant que de telles activités contribuent à encourager la participation de l’ensemble du tissu économique local à la responsabilité sociale et environnementale.

A noter la présence d’une demande pour des voitures respectueuses de l’environnement, puisque 100 voitures hybrides de la marque coréenne ont été vendues, le responsable indiquant que les leurs affichent des caractéristiques qui les placent en avance sur leurs concurrents en termes de luxe et d’innovation, selon ses dires.

Il a déclaré que Hyundai dispose de nombreuses options en termes de modèles et de prix, car ses prix varient de 35 000 dinars à 200 000 dinars ou plus, avec une marge de 15 000 dinars entre chaque modèle.

Pour conclure, Mehdi Mahjoub a énuméré quelques-unes des récompenses reçues par leur marque Hyundai Tunisie, comme le titre de « Meilleur service client » pour la troisième fois consécutive, qui témoigne de l’engagement indéfectible de la marque à assurer la satisfaction des clients et la qualité de service ainsi que le titre d’« entreprise qui respecte les droits des consommateurs ».