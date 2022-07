I Watch appelle le ministère de la santé à prendre des mesures de prévention adaptées à la gravité de la situation épidémique

L’organisation I Watch a appelé le ministère de la santé à prendre des mesures de prévention adaptées à la gravité de la situation épidémique dans le pays en raison de la propagation du coronavirus d’autant que le taux de positivité des tests a atteint 52,24%.

Dans un communiqué publié, mardi, l’organisation a appelé le ministère de la Santé à tenir une conférence de presse dans les plus brefs délais pour informer les citoyens de la réalité de la situation sanitaire dans le pays.

I Watch a également appelé le ministère de la santé à publier son plan de lutte contre la pandémie et les mesures qu’il compte prendre pour limiter la propagation de la nouvelle vague épidémique en cette saison estivale caractérisée par la multiplication des fêtes.

L’organisation s’est interrogée au sujet de la non publication des bilans quotidiens relatifs à la situation épidémiologique et l’absence de déclarations médiatiques du Comité scientifique censé, selon la même source, « éclairer les autorités chargées de faire face à la pandémie en fournissant des recommandations basées sur des constantes et des références scientifiques ».