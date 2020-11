I Watch: La société civile a la possibilité de créer près de 5 mille postes d’emploi

La société civile a la possibilité de créer près de 5000 postes d’emploi en 2021, a déclaré le président de l’Organisation » I Watch « , Ahref Aouadi, ajoutant que des financements internationaux d’une valeur de 120 millions de dinars ( MD) ont été mobilisés dans ce cadre . « Pour atteindre cet objectif, le cadre législatif et juridique doit etre réviser », a -il encore plaidé.

Intervenant jeudi, lors d’une séance d’audition tenue par la commission des finances, de la planification et du développement au siège de l’ARP, consacrée à l’examen de la loi des finances pour l’année 2021, Aouadi a, annoncé la disponibilité de 25 millions de dollars (équivalent à 75 MD), offerts sous forme d’un don par l’agence américaine de développement à la société civile civile hors de la capitale, ce qui prouve la forte employabilité dans les régions.

Il a dans le meme cadre appelé à appuyer la société civile, en lui permettant de travailler avec des contrats d’emplois, en l’occurrence, le contrat » Amal » pour renforcer sa capacité à fournir des postes d’emplois, d’autant plus que les secteurs public et privé font face à plusieurs difficultés en matière d’emploi.

Le responsable a ajouté que son organisation paie 1 million de dinars d’impôts chaque année et fournit plus de 40 postes d’emplois. « Si on nous accorde la possibilité de bénéficier des contrats d’emplois, nous pourront augmenter le nombre d’emplois crées au sein de notre ONG », a-t-il précisé.

Et d’jouter que plusieurs associations, dont » I Watch « , demandent des contrats d’emplois comme le contrat » Amal » pour renforcer leur capacité d’emploi.

Elles demandent également l’enregistrement des associations dans le registre national des entreprises, l’exonération des associations des amendes de retard .