Il dément une éventuelle récupération par la famille Ben Ali de fonds placés en Suisse

Le chargé du contentieux de l’Etat, Ali Abbess, a démenti, mardi, les informations relatives à « une éventuelle récupération par la famille du président déchu Ben Ali, de fonds placés en Suisse, avec l’expiration des délais légaux ».

Abbess a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, la poursuite des procédures judiciaires relatives à la restitution de ces fonds tunisiens, ajoutant que bien que la partie suisse a l’intention de lever le gel administratif, la Tunisie est toujours en mesure de récupérer ces fonds.Il a fait savoir, ainsi, que la justice tunisienne publiera, dans les plus brefs délais, les jugements définitifs condamnant les personnes concernées par le gel, afin que la Tunisie puisse récupérer lesdits fonds, estimés à environ 60 millions d’euros, soit l’équivalent de 180 millions de dinars (MD). »La levée du gel administratif des fonds spoliés ne signifie pas qu’ils seront mis à la disposition de la famille Ben Ali », a-t-il encore noté.

Et d’ajouter qu’une partie des fonds gelés a été restituée à la Tunisie, travers des accords avec certaines personnes concernées par le gel dont Sofiene Ben Ali et Montassar Mehrzi et que les fonds de Dorsaf Ben Ali sont en cours de restitution. Il a fait savoir que les autorités helvétiques ont adressé une note aux autorités tunisiennes, les informant de la possibilité de s’adosser à des jugements par contumace rendus par la justice tunisienne à l’encontre des personnes concernées par le gel, accompagnés d’une note explicative du processus de restitution, sachant que la Suisse exigeait auparavant des jugements contradictoires. Il a précisé que l’affaire en question concerne neuf personnes, dont le président déchu Zine El Abidine Ben Ali, Leila Trabelsi, Slim Chiboub, Sofiene Ben Ali, Sirine Ben Ali, Dorsaf Ben Ali, Montassar Mahrzi et Belhassen Trabelsi, affirmant que les deux tiers des fonds gelés (soit 37 millions d’euros) reviennent à ce dernier. Pour rappel, l’Organisation « I Watch » avait prévenu, le 7 janvier 2021, que le gel, en Suisse, des avoirs de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali et ses proches expire à la fin du mois de janvier en cours.