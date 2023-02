Convention tuniso-suisse pour l’intégration et l’employabilité

Une convention de partenariat a été signée mardi par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi, le secrétariat d’état suisse à l’économie, représenté par l’ambassade de Suisse en Tunisie et le fond pour l’éducation, visant l’intégration et l’employabilité des jeunes au profit de 2 000 bénéficiaires.

Selon un communiqué publié par le ministère de l’emploi, cette convention sera mise en oeuvre jusqu’à 2017 à travers la signature de contrats selon les mécanismes de financement appropriés, outre la mise en place d’un programme d’appui au secteur de l’emploi dans le cadre du renforcement de la coopération internationale en matière d’emploi, de formation et d’insertion professionnelle.

A cette occasion, le ministre a souligné que cette convention s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du ministère sur les expériences réussies en matière de traitement des dossiers de l’emploi et la formation professionnelle.

« Cette convention adopte une approche basée sur le financement des programmes selon les objectifs assignés, le suivi et l’évaluation » a-t-il signalé.

De son coté l’ambassadeur Suisse a salué le niveau de coopération tuniso-suisse dans le domaine de l’emploi et la formation professionnelle, exprimant la disposition de son pays à appuyer les programmes du gouvernement tunisien dans ce domaine.