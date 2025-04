Saïed : Changer le code des collectivités locales et le système électoral

L’Organisation des élections municipales nécessite la mise en place d’un nouveau code des collectivités locales et nouveau système électoral, a indiqué le chef de l’Etat, Kaïs Saïed.

Dans une déclaration aux médias en marge de la commémoration du 25e anniversaire du décès du premier président de la République tunisienne, Habib Bourguiba au Mausolée de la famille Bourguiba à Monastir, le président Saïed a ajouté qu’il faut tout d’abord modifier le code des collectivités locales qui constitue à lui seul un dossier de corruption vu que le premier texte qui date de 2015 et le deuxième adopté en 2017 avaient pour objectif de « diviser le pays en circonscriptions et d’affaiblir l’État Tunisien à travers les collectivités locales».

Et d’ajouter qu’un nouveau système électoral doit être mis en place afin de tenir l’élu responsable devant ses électeurs qui peuvent lui demander des comptes et lui retirer leur confiance conformément à la constitution, vu qu’il a été élu pour représenter sa circonscription que ce soit au niveau des conseils municipaux ou locaux, au parlement ou au conseil des régions et des districts.

Le président Saïed a souligné que le processus électoral ne doit pas se limiter à l’opération de vote le jour du scrutin, mais il faut une nouvelle vision de la relation entre citoyens et responsables.

