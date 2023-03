Il y a 103 femme dans les CA des entreprises cotées

Selon une étude élaborée par la Bourse de Tunis, la représentation des femmes dans les Conseils d’Administration (CA) des sociétés cotées a atteint 13,9% en 2022, contre 11,3% durant l’année 2021, soit un nombre égal à 103 femmes sur un nombre total des admirateurs de 742. L’information a été donnée au cours de la cérémonie de sonnerie de cloche pour l’égalité des genres, ou « Ring the Bell for Gender Equality », a été organisée cette année le 08 mars 2023.

Cette cérémonie qu’organisent les Bourses dans le Monde, en étroite coordination avec la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (WFE) et l’Initiative SSE des Nations Unies, vise à promouvoir le principe d’égalité des genres et les droits de la femme auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, et à contribuer à réaliser, en particulier, le 5ème Objectif de Développement Durable (ODD).