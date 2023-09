Imed Hammami annonce la fin d’Ennahdha, de Ghannouchi et de l’Islam politique

Intervenant, vendredi 22 septembre, sur les ondes de Radio Shems FM, l’ancien dirigeant au mouvement de la tendance islamique Ennahdha, Imed Hammami a cru pouvoir annoncer la fin d’Ennahdha, de son chef historique Rached Ghannouchi et de l’Islam politique dont il se réclame.

« Le mouvement Ennahdha est fini, autant que Rached Ghannouchi et l’Islam politique, a-t-il dit, ajoutant que « les luttes intestines au sein de ce qui reste de ce mouvement n’intéressent plus les tunisiens car il y a des questions plus importantes comme la loi de finances, les choix ouverts devant le gouvernement Hachani et les élections locales.

Imed Hammami a estimé que l’Etat tunisien veille au grain et qu’ il est garant des droits des tunisiens et de la sécurité nationale. Il a affirmé sa confiance en la justice tunisienne.

Il a également insisté sur la nécessité de laisser à la justice et aux structures sécuritaires compétentes, l’examen de tous ces dossiers relatifs aux fuites, au complot, à la corruption et autres, à l’abri des appréciations qu’en pourraient donner les activistes politiques.