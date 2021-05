Immigration clandestine: 12 tentatives avortées ce week-end

La gendarmerie nationale a avorté 12 tentatives d’immigration illégale et arrêté 345 clandestins ce week-end.

La garde maritime de Sfax, Nabeul, Kerkennah et Monastir a avorté 9 tentatives d’immigration illégale vers les côtes italiennes et arrêté 295 personnes, de 162 de diverses nationalités africaines, le reste étant des Tunisiens âgés entre 13 et 42 ans dont 5 individus recherchés.

Dans la nuit du 7 au 8 mai, trois autres tentatives d’immigration illégale vers l’Italie ont été avortées et 50 clandestins arrêtés, indique le porte-parole officiel de la garde nationale .dans un communiqué.

Le ministère public a ordonné d’appliquer à leur encontre la procédure légale en vigueur.