La garde maritime de Monastir déjoue dimanche une tentative de « Harga » vers l’Italie

Les unités de la Garde maritime de Monastir ont déjoué, dimanche, une tentative de traversée clandestine vers l’Italie à partir des côtes de Monastir et secouru 22 personnes dont 3 enfants et un jeune syrien, a fait savoir le syndicat de base du district maritime de Monastir.

Le syndicat a indiqué que ces migrants clandestins ont pris le large à bord d’une embarcation inadaptée et face à une mer agitée, soulignant qu’ils ont été conduits au port de Sayada (Monastir) après avoir été secourus.

La Garde maritime de Sayada s’est chargée d’enquêter sur les faits et d’identifier les responsables (passeurs et intermédiaires).

