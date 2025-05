Impératif de Faire de l’intégration régionale et du développement durable des piliers du travail africain

Faire de l’intégration régionale et du développement durable des piliers du travail africain demeure nécessaire, a indiqué le ministre du Commerce et du développement des exportations, Samir Abid.

Intervenant au cours de la huitième édition de la conférence internationale « Financing Investment & Trade in Africa– FITA2025 », Abid a rappelé que l’Afrique fait face à plusieurs défis, climatiques, économiques, technologiques et scientifiques. Il est impératif, a-t-il dit, de conjuguer les efforts pour relever ces défis.

Il a précisé lors de cet événement, auquel prend part deux mille participants dont des ministres, des représentants d’institutions financières africaines, des investisseurs et des hommes d’affaires, que le FITA, enracine la dimension africaine. Il a réitéré l’attachement de la Tunisie aux valeurs africaines et l’adhésion effective aux initiatives continentales pour booster la coopération structurée, et renforcer les opportunités de partenariat pour la mise en place d’un espace africain basé sur la prospérité, l’intégration et la solidarité.

Et d’ajouter que le choix du sujet reflète la volonté d’établir un diagnostic, soulignant que les thèmes sont liés à des défis importants (transition industrielle, industrialisation, transition énergétique et digitalisation) dont lesquels la Tunisie a acquis une expertise.

La Tunisie est prête à partager et à mettre cette expertise à la disposition des pays africains dans le cadre d’un partenariat win-win.

Pour une Afrique plus productive et souveraine

