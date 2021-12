Impératif de présenter le passeport sanitaire relatif à la vaccination contre covid-19 pour accéder aux espaces de la CNRPS

La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) a rappelé jeudi l’impératif de présenter le passeport sanitaire relatif à la vaccination contre covid-19 sous forme de papier ou en format numérique, à partir du 22 décembre courant afin de pouvoir accéder aux bureaux d’accueil et aux sièges administratifs de la caisse. Dans un communiqué rendu public, la CNRPS a précisé que cette annonce concerne les personnes âgées de 18 ans et plus. La CNRPS a également appelé à la nécessité de respecter les procédures et de faciliter la mission des responsables d’accueil et de contrôle d’accès aux espaces de la caisse afin d’assurer un meilleur service aux citoyens.

