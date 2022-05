Impératif de publier les avenants portant augmentation des salaires dans le secteur privé

Le ministre des affaires sociales, Malek Zahi, s’est entretenu jeudi avec le secrétaire général de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboui. La réunion a porté notamment sur l’impératif de finaliser la publication des décisions (avenants) portant augmentation des salaires dans le secteur privé. La rencontre a également permis d’évoquer les derniers développements survenus sur la scène nationale et les priorités à prendre en considération. Les deux parties ont aussi rappelé les conventions conclues le 06 février 2021 dans le cadre du comité 5+5 et ont confirmé l’impératif de poursuivre le travail commun afin de réussir le processus du comité 5+5 entre le gouvernement et l’UGTT.

