Inauguration d’un programme pilote d’utilisation de l’énergie photovoltaïque

Un programme pilote d’utilisation de l’énergie photovoltaïque a été lancé, mardi, à l’école primaire Taher Ayari à l’Aouina (banlieue nord de Tunis) devenue le premier établissement scolaire à adopter ce programme.

Le projet pilote a été inauguré par le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem et le ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Slim Feriani en présence du président directeur général de la société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), Moncef Harabi. Il s’inscrit dans le cadre d’un accord signé le 2 septembre 2019 entre la STEG et le ministère de l’Education et vise à mener des campagnes de sensibilisation auprès des élèves à l’importance de rationaliser la consommation d’énergie en l’intégrant dans le manuel de l’enseignement de base. Il s’agit, en outre, d’organiser, conjointement, des activités visant à ancrer une culture de consommation rationnelle de l’énergie aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace scolaire, en plus de soutenir et de développer les projets d’installation d’énergie renouvelable dans les établissements éducatifs.

Le projet, dont le coût est estimé à 20 000 dinars, consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école pour couvrir ses besoins en électricité avec 5 kilowatts ainsi qu’à réaliser des travaux de réaménagement internes et externes moyennant des investissements de l’ordre de 10 000 dinars.

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem, s’est félicité de ce genre de projets de nature, selon lui, à réduire les dépenses de consommation d’énergie, d’autant que la dette du ministère envers la STEG s’élève, actuellement à 12 millions de dinars environ.

Il a estimé, dans ce contexte, que la consommation d’énergie au sein des établissements scolaires est excessive et nécessite l’instauration d’une culture d’économie d’énergie à travers la sensibilisation des élèves par des exemples concrets.