Inauguration d’une nouvelle agence agréée Italcar à Messadin

Une agence très remarquable, avec son showroom à l’étage et un service après-vente au rez-de-chaussée, le long de la route principale qui relie Messaadine et Zaouiet Sousse. Nombreux étaient les clients et partenaires, ce Mercredi 13 Octobre, à assister à l’inauguration.

Dans le cadre de son plan de développement sur le Sahel TALCAR S.A, concessionnaire officiel des marques Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo et IVECO vient d’ouvrir une nouvelle agence à Messaadine.

L’objectif de cette nouvelle agence ‘Bassem Service-Auto’ : propose aux collaborateurs une agence qui puisse leur permettre de bénéficier d’un meilleur cadre de travail et d’accueillir les clients dans des locaux qui facilitent les échanges et renforçant la proximité client.





















Contemporaine et accueillante, cette nouvelle construction de 3500m² propose des conditions optimales d’accueil clientèle et répond aux normes de sécurité ; et comprend un Showroom de 500 m2, d’un magasin de 160m2 pour la vente de pièces de rechanges d’origine, et d’un atelier de 1500 m2 pour les services d’entretien et de réparation.

Cette agence est constituée d’une équipe de 10 collaborateurs qui répondent aux besoins des clients locaux en garantissant la même qualité de service qu’ITALCAR.

La cérémonie d’inauguration s’est tenue le mercredi 13 octobre à 16h en présence du Directeur Général Mr Kais Krima, du Directeur Après-vente, Logistique et Réseau Mr Mohamed Annabi ainsi que tous les directeurs de la société ITALCAR.

Cette nouvelle agence vient renforcer la présence d’Italcar déjà représentée par 18 sous-concessions sur l’ensemble du territoire tunisien, mais également présente sur le grand Tunis par son siège social à Megrine, un showroom aux Berges du Lac, le service après-vente à cité ElKhadhra et un concept store à Azur City.