Infection à la rage: 30% des chiens errants sont concernés

» Quatre personnes sont décédées, suite à une infection à la rage, depuis le début de l’année « , a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, jeudi, ajoutant que 30% des chiens errants sont infectés par la rage.

Intervenant lors d’une rencontre organisée, à La Manouba, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale contre la rage, le ministre a souligné qu’il est temps d’unir davantage les efforts de tous les ministères et les structures concernées par ce fléau, afin d’atteindre l’objectif de zéro décès causés par la rage d’ici 2030.

Il a ajouté, aussi, que 274 infections par la rage ont été enregistrées chez les animaux, dont la plupart sont causées par les chiens errants, qui sont le principal porteur du virus.

Belati a appelé, les services vétérinaires, dans les différentes régions du pays, à renforcer le taux de couverture vaccinale, et à appuyer les efforts de sensibilisation auprès de toutes les structures concernées, notamment les délégations, les directions régionales, les municipalités…, et ce, pour prévenir le fléau de la rage.

Pour sa part, la chargée du dossier de la rage à la direction générale des services vétérinaires (relevant du ministère de l’Agriculture), Emna Brour, a affirmé qu’on a recensé en Tunisie, 300 cas de rage humaine, durant les dix dernières années, soit une moyenne de 3 cas par an. Et de préciser que le nombre de décès dus à la rage chez l’homme s’est élevé à 5 cas, au cours de la période 2021- 2022.

D’après elle, le taux de couverture lors des campagnes de vaccination a dépassé 70%, soit 400.000 chiens adoptés, sur un total de 520.000 chiens. Par ailleurs, 190 centres de vaccination ont été aménagés dans les différentes régions de la République pour assurer la vaccination annuelle et gratuite pour les chiens et les chats.

Brour n’a pas manqué de réitérer qu’en cas d’exposition à un animal enragé, le citoyen doit nettoyer et désinfecter rapidement la zone de la blessure pendant 15 minutes, avant de se rendre immédiatement au centre de santé le plus proche pour recevoir un traitement préventif gratuit.

- Publicité-