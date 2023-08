Deguiche inspecte le stade Hamda Laouani et le centre d’athlétisme de Kairouan

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Kamel Deguiche, a visité samedi, le stade Hamda Laouani de Kairouan où les travaux d’extension sont suspendus depuis 2017 suite à une décision judicaire.

Selon la page officielle du ministère, il a été convenu lors de cette visite de tenir une séance de travail au siège du ministère en présence de toutes les parties et les structures concernées pour trouver des solutions et achever ces travaux.

Le ministre, accompagné du gouverneur de la région, Mohamed Bourguiba, a également visité le centre régional d’athlétisme où il a été convenu de réaliser la première tanche fonctionnelle du projet d’extension qui comprendra le foyer, la cuisibe, les vestiaires, les unités sanitaires et la salle de musculation.

La possibilité d’installer des gradins et d’aménager un parcours de santé pour les jeunes a été également envisagée.

S’agissant de la maison des jeunes Avenue Farès, le ministre a ordonné l’allocation d’une rallonge s’élevant à 700.000 dinars pour poursuivre les travaux d’entretien et d’aménagement concernant le renforcement de la structure portante, la construction d’un local pour les maisons de jeunes itinérantes et l’aménagement des vestiaires et des unités sanitaires.

