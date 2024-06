Infrastructure – Stade olympique de Sousse : les travaux d’éclairage, du tableau lumineux et de la station de transmission TV bientôt achevés

La fin des travaux d’éclairage et d’installation du tableau lumineux et de la station de transmission télévisée du stade olympique de Sousse est prévue fin juillet prochain, annonce la commission chargée de la réhabilitation du stade.

La commission précise, dans un communiqué publié sur la page officielle de l’Etoile du Sahel, qu’elle oeuvre actuellement à accélérer les procédures de lancement d’un nouvel appel d’offres pour l’installation de 25000 sièges non concernés par les problèmes de visibilité, selon les critères requis, en attendant une expertise finale du reste des places à visibilité réduite.

Selon la commission, les efforts se poursuivent conjointement avec les parties concernées pour pallier les déficiences enregistrées dans le stade et achever la mise en œuvre des travaux des composantes supplémentaires nécessaires à sa réhabilitation afin qu’il soit conforme aux normes internationales et qualifié pour accueillir des matches internationaux dans les plus brefs délais.

Pour rappel, les travaux de réaménagement et d’extension du stade olympique de Sousse qui ont débuté en 2019, ont été entachés de nombreuse défaillances liées au respect du cahier des charges international, ce qui a conduit à la non obtention de la qualification légale de la Confédération africaine de football pour abriter les matches continentaux, et a contraint l’Etoile du Sahel à accueillir un grand nombre de ses rencontres africaines au stade Hammadi Agrebi de Radès, au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir et au stade Taieb Mhiri de Sfax.

Le stade olympique de Sousse a été créé en 1973 et a accueilli plusieurs événements sportifs internationaux importants organisés par la Tunisie, telles que la Coupe d’Afrique des Nations en 1994 et 2004 et la Coupe du monde juniors en 1977.

