Infrastructure (terrain cité Hellal-Mellassine): Séance de travail au MJS en prévision du démarrage du projet

L’examen des orientations générales et des aspects technique et financier pour le lancement du projet sportif (terrain de football) dans la localité de la cité Hellal-Mellassine a été au centre d’une séance de travail organisée ce lundi au siège du ministère de la jeunesse et du sport.

La séance, présidée par le ministre, Kamel Déguiche, a convenu de la réalisation d’un terrain de football « A11 » doté d’une pelouse synthétique s’étendant sur une superficie de 5600 m2.

Il a, également, été décidé de procéder aux travaux préparatoires relatifs à l’éclairage et à l’aménagement des vestiaires et des sanitaires moyennant une enveloppe de plus de 1,2 million de dinars.

« Le projet du stade de la cité Hellal-Mellassine doit nécessairement répondre aux attentes des habitants et des jeunes de ladite localité », a fait savoir le ministre, soulignant l’importance de faire en sorte que le nouveau projet draine l’ensemble de la jeunesse et des sportifs de ce quartier populaire de la capitale.

La séance de travail a, en outre, planché sur les problématiques dont souffre la salle omnisports El Mchetel dont les travaux avaient pris fin en février 2023 après la pose d’un nouveau parquet pour un coût de 500 mille dinars, en attendant sa liaison aux réseaux de l’électricité et du Gaz.

