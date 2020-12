INM: Temps froid avec chutes de neige

La situation météorologique sera favorable à la chute de pluies éparses et provisoirement orageuses dans le nord, sous l’effet d’une masse d’air froide, et ce, à partir de vendredi en fin de journée et jusqu’à dimanche 27 décembre, alerte jeudi l’Institut National de la Métérologie (INM).

Ces pluies gagneront localement le centre et le sud et seront abondantes sur le nord-ouest. Elles seront accompagnées d’une baisse significative des températures dans la plupart des régions.

Les maximales oscilleront entre 8°c et 13°c et ne dépasseront pas 6°c dans les hauteurs. Les minimales oscilleront, dimanche, entre – 2°c et 2°c dans les régions de l’ouest, et entre 4°c et 7°c dans le reste des régions.

Des chutes de neige sont prévues samedi dans les régions de l’ouest et atteindront les 800 millimètres, surtout dans les régions de Kasserine, le Kef, Siliana et Jendouba.

