Inscription en ligne obligatoire pour les élèves des établissements éducatifs privés

L’inscription en ligne et l’octroi de l’identifiant unique pour les élèves des établissements éducatifs privés pour l’année scolaire 2022/2023, démarre ce mardi jusqu’au 30 septembre en cours, a indiqué le ministère de l’éducation. Le ministère a précisé dans un communiqué rendu public mardi, que l’inscription en ligne est obligatorie et permet l’obtention d’un identifiant unique pour chaque élève dans un établissement éducatif privé. L’inscription concerne les élèves du primaire, de collège et de l’enseignement secondaire et ce à partir de la 2ème année primaire jusqu’au bac. L’inscription est effectuée sur le site httpss://prive.education.tn. Le ministre de l’éducation Fathi Slaouti a déclaré mardi lors d’une conférence de presse axée sur les préparatifs pour la rentrée scolaire que l’inscription en ligne pour cette année scolaire concerne aussi les élèves des établissements éducatifs privés.

