Rentrée scolaire : Plus de 2 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école

Quelque 2 millions 300 mille élèves ont repris, ce jeudi matin, le chemin de l’école. Ils sont répartis sur 90 mille classes dans 6134 établissements éducatifs à travers le pays.

Selon les statistiques du ministère de l’éducation, la rentrée scolaire 2022-2023 a enregistré une hausse de 1,5% au niveau du nombre d’élèves, soit 35 mille de plus par rapport à l’an dernier.

Par ailleurs, les cours seront assurés par 154 mille 309 enseignants répartis sur 4588 écoles primaires et 1545 collèges et lycées secondaires dont 22 établissements nouvellement créés.

