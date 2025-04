Intempéries: Cours suspendus dans les régions du nord-ouest

Les commissions régionales de lutte contre les calamités dans des gouvernorats du Nord-ouest, dont Béja, Siliana et Jendouba ont décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires et ce, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur ces régions, mercredi 16 avril 2025 et la crue de certains oueds, selon mosaique fm.

Elles ont, également, appelé les citoyens et les usagers de la route à faire preuve de prudence dans les zones avoisinantes des barrages, des oueds et des lacs forestiers.