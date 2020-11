Intempéries : Interruption de la circulation sur certaines routes

La direction de la Garde nationale a annoncé, lundi, l’interruption de la circulation routière dans certaines zones en raison des intempéries:

-La route goudronnée et non numérotée reliant Oued Zargua et Oued Zitoun du gouvernorat de Béjà après l’effondrement du pont de terre situé à l’entrée de Oued Zitoun.

La circulation peut reprendre à travers la localité de Kasr Echikh.

-La route régionale n°34 reliant Morneg et Naâsan, au niveau de la salle des fêtes » Happy Days « . La circulation peut reprendre à travers Boumhel.

Face à la persistance des intempéries, la direction générale de la Garde nationale appelle les usagers de la route à prendre toutes les précautions nécessaires, respecter la distance de sécurité, baisser la vitesse et à éviter de circuler dans les points bleus ou les endroits à concentration des eaux de pluies, en prenant soin d’activer les éclairages pendant les déplacements et de respecter le code de la route.

En cas de besoin, des numéros sont mis à disposition des usagers de la route :

-Le bureau de renseignement routier (Direction générale de la Garde nationale) : le 71 960 448 ou le 71 962 512

-Les districts de la Garde nationale sur le numéro vert 193