Interdiction des véhicules tout-terrain sur les plages

Les ministères de l’Intérieur, de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, de l’Environnement et des Transports ont publié un communiqué conjoint dans lequel ils mettent en garde contre l’utilisation des véhicules tout-terrain et des motos sur les dunes de sable et les plages.

Le communiqué précise que toute violation des lois en vigueur expose les contrevenants à des poursuites judiciaires et à des sanctions légales, y compris la saisie des véhicules utilisés.

Dans une intervention téléphonique le lundi 7 avril 2025, dans « Sbeh Ennes », Mehdi Belhaj, responsable de l’Agence de protection et d’aménagement de la bande côtière, a expliqué que ce communiqué n’introduisait aucune nouvelle mesure, mais servait plutôt de rappel des législations en vigueur.

Belhaj a précisé que cette alerte faisait suite à la multiplication des activités sportives et récréatives à caractère mécanique sur les plages et les dunes côtières, ainsi qu’aux nombreux manquements observés, documentés par des plaintes de citoyens et des vidéos publiées par des militants écologistes.

Il a souligné que la pratique de ces activités nécessitait des autorisations préalables en raison de la sensibilité de ces zones écologiques, particulièrement vulnérables à l’érosion marine et aux dégradations, d’autant plus que des efforts considérables ont été déployés depuis plusieurs années pour la réhabilitation des plages.