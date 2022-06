Intérieur: Un attentat terroriste contre un établissement « sensible » à Tunis déjoué

La porte-parole du ministère de l’Intérieur, Fadhila Khelifi a déclaré que les forces de sécurité ont réussi, jeudi soir, à déjouer une « opération terroriste » dans laquelle est impliquée une personne ayant des antécédents judiciaires avant que les unités de sécurité ne procèdent à son arrestation.

Lors d’un point de presse tenu, vendredi, au siège du département de l’Intérieur, la porte-parole a précisé que l’auteur de cette opération est un des « loups solitaires » qui a tenté de cibler une des « institutions sensibles » de la capitale.

Il a été finalement arrêté et l’arme du crime saisi, a assuré encore la porte-parole, soulignant que les enquêtes sont en cours avec l’Unité nationale d’enquête sur les infractions terroristes pour démasquer des liens et plans présumés sur fond de cette tentative déjouée. Prenant la parole, le directeur du bureau de communication du ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya a donné plus de précisions sur la personne arrêtée. »La personne en question a des antécédents judiciaires et a quitté la prison en 2021 après avoir purgé une peine de 17 ans. Il a tenté de cibler une « institution sensible » (sans la citer) au niveau de l’avenue de la Liberté « , a-t-il révélé, ajoutant que cette personne est « actuellement détenue auprès l’Unité nationale d’enquête sur les infractions terroristes. »