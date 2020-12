La ministre italienne de l’Intérieur Lamorgese testée positive au coronavirus

Les cas de coronavirus ont fait un bond au cours des derniers mois dans plusieurs régions du monde et un grand nombre de nouvelles infections sont signalées chaque jour. Les chiffres les plus récents font état de plus de 500 000 nouveaux cas signalés en 24 heures.

- Publicité-

À Rome, le cabinet italien a annulé sa réunion hebdomadaire lundi après que la ministre de l’intérieur Luciana Lamorgese a été testée positive au coronavirus. Lamorgese, qui a subi un test régulier par écouvillonnage lundi matin, a quitté brusquement la réunion peu après avoir été informée de ses résultats, selon une déclaration du Palais Chigi.

Tous les membres du cabinet ont été informés de l’annulation de la réunion et ont été priés de porter des masques, de garder une distance sociale et de prendre toutes les précautions nécessaires. Lamorgese, ainsi que le ministre de la Justice Alfonso Bonafede et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Luigi di Maio, qui étaient assis à côté d’elle, ont dû s’isoler, ajoute la déclaration.