Le ministre de l’Intérieur rassure sur la «remarquable stabilité de la situation générale dans le pays»

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine a assuré, samedi , que la Tunisie connaît une remarquable stabilité de la situation générale, à l’exception de quelques mouvements sectoriels portant sur des revendications professionnelles, soulignant le souci du ministère de les gérer avec professionnalisme et de respecter les droits fondamentaux des citoyens tout en protégeant les biens publics et privés.

S’exprimant à l’ouverture de la conférence périodique des gouverneurs, il a ajouté que « les menaces terroristes visent la sécurité, les symboles et la stabilité de notre pays, d’autant plus que nous nous approchons de plusieurs échéances importantes qui auront lieu en Tunisie, notamment le référendum du 25 juillet, et plusieurs conférences internationales, dont la Conférence de Tokyo pour le développement de l’Afrique TICAD8 les 27 et 28 août et le Sommet de la Francophonie, en plus des saisons touristiques et des fêtes et récoltes.

Il a salué les succès de la sécurité dans la détection des plans terroristes et la lutte contre le crime organisé de toutes sortes.