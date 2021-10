Interpol dénonce une « pandémie de criminalité parallèle »

Réunis dans le cadre du Dialogue INTERPOL, les chefs des services de police régionaux ont débattu de la nécessité d’une réponse plus efficace et mieux coordonnée pour lutter contre la cybercriminalité et les autres menaces transnationales.

La tendance croissante à la » cybercriminalité en tant que service « , avec des ensembles de services et d’outils plus sophistiqués, plus complets et plus accessibles, qui réduisent les obstacles à l’entrée pour les cybercriminels en puissance, a été identifiée comme une évolution clé.

S’adressant aux participants à la réunion de deux jours (27 et 28 octobre) organisée au Secrétariat général du Conseil des ministres de l’Intérieur des pays arabes, àTunise, le Secrétaire Général d’INTERPOL, Jürgen Stock, a déclaré que, plus que jamais, ces menaces mondiales exigent une réponse transnationale rapide des services chargés de l’application de la loi.

« Nous sommes ici pour déterminer à quoi devrait ressembler l’architecture policière mondiale, afin que le policier sur le terrain ait accès aux bonnes informations susceptibles d’empêcher une infraction, de sauver une vie ou de stopper un attentat terroriste », a déclaré le Secrétaire Général Stock.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons assisté à une pandémie de criminalité parallèle et ce n’est que par une coopération multilatérale efficace entre les services répressifs que nous pourrons faire face aux menaces transfrontalières.

« La duplication des canaux d’information, des points de contact et des efforts opérationnels risque de faire passer l’information à travers les mailles du filet. Les malfaiteurs risquent de tirer parti des lacunes de la coordination », a conclu le chef d’INTERPOL.

Il s’agit de la cinquième édition du Dialogue depuis son lancement en mars 2016.