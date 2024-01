INVESTMED soutient les économies bleue et verte et les industries créatives en Tunisie

INVESTMED a récapitulé les activités et l’impact du projet relatif aux économies bleue et verte et les industries créatives en Tunisie, en Egypte et au Liban, depuis son lancement en 2020. C’était au cours d’une conférence de presse organisée par l’Association euro-méditerranéenne des économistes (EMEA) en collaboration avec Managers, partenaire média d’INVESTMED, dans le cadre de l’événement de clôture d’INVESTMED.

Ce fut aussi l’occasion de souligner les progrès réalisés par les start-up et les incubateurs qui ont bénéficié du projet, cofinancé par l’UE et mis en œuvre par Business Med et sept autres partenaires, et qui a pour objectif principal de renforcer la durabilité des MPME dans trois pays de la Méditerranée : La Tunisie, l’Égypte et le Liban. Le projet a accordé des subventions à 38 MPME dans le domaine des industries vertes, bleues et créatives, et à trois incubateurs, afin qu’ils puissent renforcer leur viabilité financière et leur contribution à la création d’emplois dans l’économie locale.

« Le projet offre un mécanisme de soutien sur mesure ainsi que des régimes de subvention pour les MPME et des structures de soutien. La priorité est accordée aux industries créatives pour leur propension à créer des emplois. Quant aux secteurs de l’économie verte et bleue, ils sont les garants de la durabilité », a expliqué Zied Debbabi de BusinessMed. Maria Ruiz de Cossio, gestionnaire de projet senior à l’EMEA, a indiqué que le projet avait aidé les entrepreneurs de la région à faire fructifier leurs activités. « Grâce au réseau de chercheurs de l’EMEA, nous avons pu rédiger des recommandations utiles à tous les entrepreneurs sociaux », a-t-elle souligné.

A la recherche de nouvelles solutions

D’une part, les MPME méditerranéennes sont confrontées à d’importants défis en termes de compétitivité, de durabilité, d’internationalisation et de capacité d’innovation, ce qui nécessite de nouvelles solutions pour assurer leur croissance et leur pérennité. D’autre part, l’écologisation de l’économie et l’amélioration des actifs naturels peuvent apporter des avantages économiques et environnementaux dans la région méditerranéenne. Sur cette base, le projet INVESTMED vise à relever les défis économiques et environnementaux, en soutenant de nouvelles opportunités commerciales durables pour les jeunes et les femmes dans trois pays concernés. INVESTMED devrait avoir un impact positif à la fois sur les MPME, dont le personnel sera formé et accompagné pour devenir plus compétitif, et sur les autorités publiques, dont les capacités à faciliter l’accès et à protéger les droits de propriété intellectuelle (DPI) des MPME seront renforcées.

S’y greffe le dessein de soutenir le développement de l’esprit d’entreprise et des initiatives commerciales durables, en créant un environnement favorable et en facilitant l’accès à de nouveaux marchés, dans le but final de créer des opportunités économiques et des emplois pour les jeunes et les femmes.

Les pistes d’amélioration

INVESTMED devrait produire des effets tangibles et durables. Au moins 20 MPME ciblées par le projet atteindront et maintiendront un chiffre d’affaires de 25 000 euros, tandis que pas moins de 40 contrats de travail seront signés par des jeunes et des femmes. En outre, 4 MPME auront accès à de nouveaux marchés et 30 lanceront de nouveaux produits et services. L’impact sur les autorités publiques sera également assuré, avec un minimum de 10 membres du personnel des autorités publiques formés pour pouvoir agir en tant que multiplicateurs dans leurs institutions, qui, à leur tour, soutiendront 20 entreprises récemment créées pour demander la protection des DPI.

Contribution à l’élaboration des politiques

Des sessions de plaidoyer et des consultations fréquentes avec les décideurs politiques permettront à ces derniers de prendre conscience de l’impact des résultats d’INVESTMED afin de discuter des orientations politiques futures. En outre, les organisations de soutien aux entreprises, soutenues financièrement par le projet, sont censées opérer à long terme, la subvention n’étant qu’une incitation initiale. Leur expérience sera transférée à d’autres parties prenantes par le biais du système d’atterrissage croisé et d’événements commerciaux locaux. Le projet aura un impact positif sur le développement de la politique de protection des droits de propriété intellectuelle. Un ensemble spécifique d’activités du projet est consacré à la formation des autorités publiques sur les DPI, convertissant le personnel formé en multiplicateurs au sein de leurs organisations.

