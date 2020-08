Iran : Échec retentissant des Etats-Unis au Conseil de sécurité

Une résolution américaine déposée au Conseil de sécurité de l’ONU pour prolonger l’embargo sur la vente d’armes conventionnelles à l’Iran, qui expire en octobre, a essuyé un échec retentissant avec seulement deux voix favorables. Deux pays ont voté contre (la Russie et la Chine) et onze autres se sont abstenus, dont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne.

Le secrétaire d’Etat américain a rejeté sur l’instance mondiale la responsabilité d’un « échec inexcusable » et promis de continuer à « travailler pour que le régime théocratique terroriste ne soit pas libre d’acheter et de vendre des armes ».

La diplomatie américaine devrait tenter une manœuvre juridique controversée pour obliger unilatéralement le Conseil de sécurité à rétablir les sanctions onusiennes contre Téhéran levées en 2015, au nom de l’accord nucléaire que les Etats-Unis ont pourtant abandonné.

Cela diviserait l’institution mondiale comme rarement, et pourrait pousser l’Iran à acter la mort de l’accord dont il a déjà commencé à se désengager.

« Très peu des membres du Conseil de sécurité avaient envie d’être instrumentalisés pour tuer l’accord nucléaire, quelles que soient leurs opinions sur l’embargo », dit à l’AFP Richard Gowan, de l’organisation de prévention des conflits International Crisis Group, estimant que Washington n’avait pas la « crédibilité » nécessaire pour convaincre ses propres alliés.