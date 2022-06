Israël appelle ses ressortissants à quitter la Turquie

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Yaïr Lapid, a appelé, lundi 13 juin, ses ressortissants qui se trouvent en Turquie à quitter « dès que possible » ce pays par crainte d’attaques iraniennes. « A la suite d’une série de tentatives d’attentats terroristes iraniens ces dernières semaines contre des Israéliens en vacances à Istanbul, nous appelons les Israéliens à ne pas prendre l’avion pour Istanbul et, (…) si vous êtes déjà à Istanbul, rentrez en Israël dès que possible », a déclaré Lapid sur Twitter.

Au cours des dernières semaines, la presse israélienne a fait état de tentatives d’attaques contre des Israéliens en Turquie, citant des sources ayant requis l’anonymat. Ces attentats auraient été déjoués grâce à une collaboration entre services de sécurité israéliens et turcs, les deux pays ayant resserré leurs relations ces derniers mois.

Evoquant un « danger réel et immédiat d’assassinat et de kidnapping », Lapid a affirmé que « la vie de plusieurs Israéliens a été sauvée ». « Je voudrais remercier le gouvernement turc pour les efforts qu’il déploie pour protéger la vie des citoyens israéliens », a-t-il dit, tout en prévenant l’Iran que « quiconque cause du tort aux Israéliens en paiera le prix, nous les traquerons peu importe où ils se trouvent ».