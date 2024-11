Algérie : Un projet de loi pour criminaliser tout lien économique avec Israël ?

Alors que le conflit israélo-palestinien divise les acteurs du monde international, le Parlement algérien souhaite activer tous les mécanismes de boycott économique contre Israël.

Lundi 11 novembre dernier, un groupe composé d’une soixantaine de députés algériens a soumis au Parlement un projet de loi qui comprend l’interdiction de toute normalisation ou transaction commerciale et économique entre les entreprises algériennes publiques et privées et les entreprises étrangères qui «financent Israël», a indiqué le site d’information panarabe Al-Araby Al-Jadeed.

Abdessalam Bashagha, l’un des députés à l’origine de la proposition de loi, a indiqué à nos confrères que le projet de loi avait été finalisé et que les signatures nécessaires avaient été recueillies pour soumettre une proposition parlementaire.

«La loi vise à renforcer la position officielle de l’État algérien qui rejette toute relation économique ou commerciale, sous quelque forme et sous quelque nom que ce soit, avec « l’entité sioniste »», a-t-il précisé.