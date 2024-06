Israël : Benny Gantz démissionne du cabinet de guerre

Le ministre sans portefeuille Benny Gantz a annoncé qu’il démissionnait du gouvernement d’urgence lors d’une conférence de presse dimanche soir.

« Netanyahou nous empêche d’avancer vers une véritable victoire », a déclaré Gantz. « C’est pourquoi nous quittons aujourd’hui le gouvernement d’urgence le cœur lourd, mais de tout notre cœur.

« Des décisions stratégiques cruciales sont prises avec hésitation et tergiversation en raison de considérations politiques », a déclaré Gantz, critiquant les actions récentes du gouvernement actuel.

Gantz a appelé à la tenue d’élections à l’automne, exhortant Netanyahou à fixer une date convenue pour leur tenue.

Il a exprimé son soutien à l’accord sur les otages présenté par le président américain Joe Biden, tout en exhortant Netanyahu à le soutenir. « Je demande au Premier ministre de faire preuve du courage nécessaire pour soutenir cet accord et faire tout ce qui est en son pouvoir pour le faire avancer », a-t-il déclaré.

Gantz a également demandé la mise en place d’une enquête nationale pour « examiner les échecs de l’intérieur et se protéger des attaques hypocrites de l’extérieur ».

Gantz a fait l’éloge du ministre de la défense, Gallant, qu’il a qualifié de leader courageux et déterminé, et lui a dit qu’il était temps non seulement de dire ce qui est juste, mais aussi de « faire ce qui est juste ».

