Israël cherche à créer une « zone morte » de 5 km dans le sud du Liban

Selon une enquête du Financial Times, les opérations menées par l’armée israélienne au Sud-Liban s’inscrivent dans le cadre d’un plan visant à créer une « zone morte » de 5 km « à la frontière.

Le FT a combiné des données provenant de satellites avec des recherches menées par des universités américaines utilisant des satellites « radar à synthèse d’ouverture » pour détecter les changements dans les bâtiments sans être affectés par la couverture nuageuse.

Les combattants du Hezbollah cités dans le rapport ont rejeté l’idée qu’ils se retireraient du Sud-Liban.

Les responsables libanais semblent espérer que la création d’une zone tampon et une solution diplomatique permettraient d’éviter une guerre plus étendue.

L’armée israélienne a nié qu’elle créait une zone tampon. Elle a affirmé qu’elle ne faisait que repousser le Hezbollah afin d’empêcher les attaques persistantes contre les résidents israéliens du Nord.

