Israël : La Cour Suprême ordonne la conscription des  ultra-orthodoxes

La Cour suprême israélienne a décrété mardi à l’unanimité que l’armée devait commencer à recruter des hommes ultra-orthodoxes pour le service militaire, une décision qui pourrait entraîner l’effondrement de la coalition gouvernementale du Premier ministre Benjamin Netanyahu alors qu’Israël continue de faire la guerre à Gaza.

Le tribunal a statué qu’en l’absence d’une loi faisant la distinction entre les étudiants juifs du séminaire et les autres recrues, le système de service militaire obligatoire d’Israël s’applique aux ultra-orthodoxes comme à tous les autres citoyens.

En vertu d’arrangements de longue date, les hommes ultra-orthodoxes ont été exemptés de la conscription, qui est obligatoire pour la plupart des hommes et des femmes de confession israélite. Ces exemptions ont longtemps été une source de colère parmi le public laïc, un fossé qui s’est creusé au cours de la guerre de huit mois, alors que l’armée a appelé des dizaines de milliers de soldats et dit qu’elle a besoin de tous les effectifs qu’elle peut obtenir. Plus de 600 soldats ont été tués.

Les partis ultra-orthodoxes politiquement puissants, partenaires clés de la coalition gouvernementale de Netanyahu, s’opposent à tout changement du système actuel. Si les exemptions sont levées, elles pourraient bloquer la coalition, provoquant l’effondrement du gouvernement et conduisant à de nouvelles élections.

Au cours des plaidoiries, les avocats du gouvernement ont déclaré au tribunal que forcer les hommes ultra-orthodoxes à s’enrôler » déchirerait la société israélienne.”

La décision de la haute juridiction intervient à un moment délicat, alors que la guerre à Gaza entre dans son neuvième mois et que le nombre de soldats morts continue d’augmenter.

La cour a estimé que l’État procédait à “une exécution sélective invalide, ce qui représente une violation grave de l’État de droit et du principe selon lequel tous les individus sont égaux devant la loi.”

Il n’a pas dit combien d’ultra-orthodoxes devraient être enrôlés.

Le tribunal a également décidé que les subventions de l’État pour les séminaires où étudient les hommes ultra-orthodoxes exemptés devraient rester suspendues. La Cour a temporairement gelé les budgets du séminaire plus tôt cette année.