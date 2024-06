Israël : La Haute Cour somme l’État de « démontrer que l’aide fournie à Gaza est suffisante »

La Haute Cour de justice israélienne a rendu des ordonnances provisoires, faisant in jonction à l’État de prouver qu’il fournit suffisamment d’aide humanitaire à la population palestinienne dans l’enclave en guerre, lui fixant un délai de dix jours pour répondre.

À l’issue d’une audience de trois heures qui s’est tenue lundi, la Haute Cour a rendu une ordonnance provisoire enjoignant à l’État d’expliquer pourquoi il ne devrait pas autoriser l’accès sans entrave de l’aide humanitaire, du matériel et du personnel dans la bande de Gaza, compte tenu de la gravité de la situation humanitaire dans l’enclave, dans le cadre de la guerre en cours.

La Cour a également accédé à la deuxième requête, qui demandait une ordonnance provisoire sommant l’État d’expliquer pourquoi il ne devrait pas être considéré comme une « puissance occupante » à Gaza et donc être responsable de la fourniture de l’aide humanitaire essentielle à la population locale.

