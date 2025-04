Israël ne voit « aucune chance de parvenir à un accord sur Gaza »

Suite à la visite du directeur du Mossad David Barnea au Qatar, un fonctionnaire israélien a déclaré dimanche au Jerusalem Post qu’à l’heure actuelle – en mettant l’accent sur l’heure actuelle – il ne voyait aucune chance de combler le fossé entre Israël et le Hamas pour parvenir à un accord sur la prise d’otages.

« Si les positions d’Israël et de Hamas restent inchangées, le fossé est infranchissable pour parvenir à un accord », a déclaré le responsable.

Hamas insiste actuellement sur le fait que tout accord doit inclure une cessation complète de la guerre – avec des garanties. « Du point de vue de Hamas, un cessez-le-feu temporaire n’existe pas », a déclaré une source au fait des détails des négociations.

La position d’Israël est qu’il n’acceptera pas de mettre fin à la guerre tant que Hamas n’aura pas été dépourvu de ses fonctions militaires et civiles à Gaza et que la bande de Gaza n’aura pas été totalement démilitarisée.

Le fonctionnaire israélien qui s’est adressé au Post a ajouté : « Ce n’est pas qu’il n’y ait aucune chance de changement – la réalité pourrait changer les choses, et c’est même probable – mais à l’heure actuelle, les écarts sont extrêmement importants ».

