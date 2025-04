Israël refoule deux députées britanniques sur fond de réaction à l’assassinat de médecins à Gaza

Israël a arrêté et déporté deux députées britanniques, leur refusant l’entrée en tant que membres d’une délégation parlementaire, selon le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy.

Les députés travaillistes Yuan Yang et Abtisam Mohamed se sont envolés de Londres pour Israël samedi et ont été refoulées parce qu’ils étaient soupçonnés de vouloir « documenter les activités des forces de sécurité et répandre la haine anti-israélienne », a rapporté Sky News, citant une déclaration du ministère israélien de l’immigration.

Lammy a déclaré dans un communiqué que les actions d’Israël étaient « contre-productives et profondément préoccupantes ».

« J’ai clairement fait savoir à mes homologues du gouvernement israélien que ce n’était pas une façon de traiter les parlementaires britanniques, et nous avons contacté les deux députées ce soir pour les assurer de notre soutien », a-t-il déclaré.

« L’objectif du gouvernement britannique reste d’obtenir un retour au cessez-le-feu et aux négociations pour arrêter l’effusion de sang, libérer les otages et mettre fin au conflit à Gaza », a ajouté Lammy.

Yang et Mohamed ont déclaré dans un communiqué commun qu’elles étaient « stupéfaites » par cette décision.

« Nous sommes stupéfaits de la mesure sans précédent prise par les autorités israéliennes pour refuser l’entrée des députés britanniques lors de notre voyage en Cisjordanie occupée », ont-ils écrit sur X.

. « Il est vital que les parlementaires puissent témoigner directement de la situation dans le territoire palestinien occupé ».

Ils ont ajouté : « Nous sommes deux, parmi des dizaines de députés, à nous être exprimés au Parlement ces derniers mois sur le conflit israélo-palestinien et sur l’importance de respecter le droit humanitaire international.

« Les parlementaires devraient se sentir libres de parler franchement à la Chambre des communes, sans craindre d’être pris pour cible.

L’année dernière, Israël a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, « indésirable », lui interdisant d’entrer dans le pays. Deux membres du Parlement européen se sont également vu refuser l’entrée en février.

