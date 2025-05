Israël rétablira l’aide humanitaire à Gaza dans les semaines à venir, selon des sources du « Post »

Israël devrait rétablir l’aide humanitaire à Gaza dans les semaines à venir, qu’il parvienne ou non à un nouvel accord sur les otages et le cessez-le-feu avec le Hamas, a appris le Jerusalem Post.

Au début du mois de mars, plusieurs hauts responsables gouvernementaux avaient déclaré qu’Israël bloquerait définitivement l’acheminement de l’aide humanitaire à Gaza si le Hamas n’acceptait pas de procéder à de nouveaux échanges d’otages.

Cependant, Israël craint à présent que l’aide alimentaire supplémentaire que Gaza a reçue avant le début du mois de mars et qu’elle utilise pour subvenir à ses besoins depuis l’interruption de l’aide alimentaire ne s’épuise dans les semaines à venir.

Aucune décision n’a encore été prise quant à la manière dont l’aide alimentaire sera distribuée. Le chef d’état-major Eyal Zamir a clairement indiqué qu’il s’opposait à l’implication de l’armée dans la distribution directe de l’aide alimentaire, même s’il ne s’opposerait pas à ce qu’elle assure la sécurité de la distribution de l’aide alimentaire.

- Publicité-