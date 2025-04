Contre toute attente, l’armée israélienne se prépare à reprendre l’acheminement de nourriture, de carburant et de médicaments vers Gaza, malgré l’absence de progrès dans les négociations visant à libérer les otages, ont rapporté les médias israéliens lundi.

L’armée israélienne a récemment présenté le « variateur humanitaire », une mesure qui indique le temps qu’il reste avant que la nourriture et l’énergie ne viennent à manquer à Gaza, selon le journal israélien, Yediot Aharonot. À l’heure actuelle, il est admis que Gaza dispose encore de suffisamment de vivres pour tenir un mois.

Parallèlement, révèle , pour sa part, le site I24News, l’armée israélienne se prépare à lancer un nouveau programme pilote, probablement près de Rafah, dans le cadre duquel les soldats israéliens superviseront la distribution de l’aide directement aux civils de Gaza et en coordination avec les organisations d’aide internationale présentes sur place. La raison principale de ce processus est la crainte d’une violation du droit international, qui mettrait en cause non seulement l’échelon politique, mais aussi les commandants militaires qui opèrent sur le terrain, précise la même source.

