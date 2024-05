Israël : Smotrich menace de « réduire les villes de Cisjordanie en ruines »

Le ministre israélien de la sécurité d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a menacé de détruire les villes de Cisjordanie occupée de la même manière qu’il l’a fait à Gaza.

Apostrophant les habitants des zones palestiniennes de Tulkarem, Nur Shams, Qalqilya et Shuweika, il a écrit sur X : « Nous vous réduirons en ruines comme dans la bande de Gaza si la terreur que vous exercez sur les colonies se poursuit ».

« Comme nous l’avons signalé, les forces israéliennes ont mené des raids violents et quasi quotidiens dans ces zones de Cisjordanie et dans d’autres depuis le 7 octobre, faisant régulièrement irruption dans les maisons, rassemblant les Palestiniens en masse et détruisant les routes au bulldozer. Au cours de ces raids, au moins 519 Palestiniens ont été tués et plus de 5 000 blessés ».

