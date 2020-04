Iyadh Elloumi : La Tunisie n’a pas besoin de discours critique

Commentant le discours du président de la République, le président de la commission des finances au parlement Iyadh Elloumi a considéré que « la Tunisie a besoin de l’union, à un discours rassurant et non de critique ».

Dans un message adressé à Kais Saied, Elloumi a déclaré: « nous ne sommes pas un conseil législatif, mais l’Assemblée des Représentants du Peuple car notre mission est législative, comme on a un rôle de contrôle. », rapporte Shems fm.