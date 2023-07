Jabeur jouera demain Rybakina

Sur le court central de Wimbledon, la 6ème mondiale Ons Jabeur jouera demain en quart de finale la moscovite de 1,84 mètres Elena Rybakina classée 3ème mondiale. Un match important et presqu’équilibré, les deux joueuses s’étant déjà opposées à quatre reprises où chacune a remporté deux victoires et enregistré le même nombre de Stas pour et contre.

A Wimbledon, Jabeur (28 ans et 1,67 mètres) avait déjà remporté ses quatre matches devant Freçh, Andreescu, Zhuoxuan et Kvitova avec un certaine facilté, sauf avec la canadienne Andreescu où elle dû batailler à quatre reprises.