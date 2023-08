Jalila Mezni se lance dans les cosmétique à El-Zriba 

Le groupe SAH annonce « avancer à grands pas dans la finalisation de son projet de produits cosmétiques dans la localité d’El Zriba dans le gouvernorat de Zaghouan. Selon un communiqué de l’entreprise que dirige Jalila Mezni, « le lancement de la production est prévu pour le dernier trimestre de l’année en cours avec une commercialisation de plus de 200 produits sur le marché locale ». Par ailleurs, et selon la même source, « les prévisions de croissance sur les filiales régionales, et notamment SAH Libye, SAH Algérie et SAH Sénégal, sont en ligne avec les performances observées sur les premier et deuxième trimestres 2023. En termes de profitabilité, le groupe SAH prévoit une amélioration de ses marges sur le deuxième semestre 2023 compte tenu de la tendance baissière des prix des matières premières ».

