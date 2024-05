Tunisie-STEG : 18.000 cas de vol d’électricité en 2023

La Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) est a été toujours confrontée à un fléau inquiétant: c’est du vol d’électricité ! Et face aux pratiques illégales et aux pertes de consommation très importantes enregistrées sur le réseau, la Steg a intensifié, au cours de ces derniers mois, les campagnes de contrôle qui ont permis de démasquer un nombre effarant de contrevenants qui recourent illicitement au vol d’électricité à partir du traficotage des compteurs et des branchements illicites.

Soit 18.000 cas de vol d’électricité, équivalent à une consommation de 200 gigawatts, ont été relevés par la société, ce qui représenterait des pertes estimées à 80 millions de dinars.